透天厝鐵窗全封 美術高材生與母遭火噬

2018-12-30

兒才返家準備跨年

〔記者湯世名、吳俊鋒／綜合報導〕元旦連假悲劇！彰化縣福興鄉1棟3層樓透天厝昨晨驚傳火災，火勢從1樓往上竄燒，詹姓屋主逃過一劫，但前晚才返家跨年的長榮大學美術系一年級18歲男大生詹鎮鴻以及詹母，分別受困躺倒在3樓與2樓浴室，被發現時已無氣息，送醫不治。

慟！眼睜睜看妻兒喪命

經營汽車電機商行的詹父難過地說，他生3個女兒，好不容易生個兒子，父子倆感情很好，女兒都已出嫁或在外地工作、念書，這次兒子特地回來過連假，沒想到妻兒都沒能逃出來。詹生的高中班導師和同學得知詹生罹難，都難過得說不出話。班導師說，詹生美術天分很高，很喜歡畫畫，個性溫和，與同儕感情融洽，這次元旦連假回家，原本也要與高中同學相約跨年，沒想到發生憾事。

彰化縣消防局是在昨凌晨1時許獲報，消防人車抵達時，火勢已猛烈，已逃出的詹姓屋主焦急告知消防員：「我太太跟兒子還在裡面，趕快救人啊！」火勢撲滅後，消防員進入，先在2樓浴室發現倒地的49歲詹母，接著在3樓浴室發現詹生，送醫均不治；火警波及隔壁建物，消防員將1名輕微嗆傷的76歲婦人救出送醫，無生命危險。

詹父稱，先是聽到樓下傳來「波、波、波」聲響，趕緊下樓查看，發現到處都是濃煙，此時已來不及上樓，只能往戶外跑，並大喊「失火了」。消防局初判起火點在1樓，起火原因須鑑識釐清。

3層樓鐵窗皆封住

消防局研判，詹宅2、3、4樓（4樓為鐵皮加蓋）都有加裝鐵窗，後側也被鐵窗封死，2名死者可能因無路可逃，才進入浴室躲避，進而罹難。消防局建議民眾，住家窗戶要設置逃生出口，萬一發生火警或有特殊情況可緊急逃出。

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