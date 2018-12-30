自力更生讀大學 家人心中的小乖乖…

2018-12-30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男大生的舅舅說，陳生從小到大都很貼心，家人都叫他「小乖乖」，他為了籌學費和生活費，課餘打兩份工，本以為明年畢業後可以上班多賺點錢，沒想到因為一件小事枉死，令家人悲慟莫名。

家屬無法接受為小事枉死

陳的哥哥說，他們一家人住在高雄小港，父親原本開計程車，後來身體不好退休在家，母親到工廠上班，他自己也是在工廠上班，下班有空就去警分局當義警協勤。弟弟考上大學後，為了不想增加家庭支出，沒向家裡開口要錢，自己去披薩店和餐廳當廚工，除了賺生活費，還存錢準備畢業後還學貸。

昨天是元旦連假首日，陳生外出和餐廳同事到KTV歡聚，和家人竟然成了生離死別，家屬實在很難接受這麼乖巧的孩子再也回不來了，氣憤地說：「行凶者要付出代價！」

石男是旗山某知名火鍋店老闆，個性海派，平日待人和氣、廣結善緣，昨天出事後，從里長、市議員到立委都有派人到警分局關心，鑄下大錯的石男酒醒後也後悔不已，直言自己喝酒誤事。

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