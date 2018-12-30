K歌後搶搭小黃／火鍋名店老闆 轟斃打工男大生

2018-12-30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「我弟弟這麼乖，怎麼會因為這點小事就喪命！」就讀實踐大學資訊模擬與設計系四年級的陳姓大學生，昨天凌晨和餐廳打工的同事在高雄市旗山區中華路KTV歡唱後，與男子石一志等3人因搶搭計程車起口角，帶著酒意的石男氣得回家拿槍折返，近距離槍擊陳生，陳腹部中2槍殞命；石男是高雄一家知名火鍋店老闆，酒醒後懊悔不已。

回家取槍 返現場尋仇

警方調查，昨天凌晨2點多，石一志（37歲）和2名友人在旗山區中華路一家KTV喝酒歡唱後，請櫃檯服務生幫忙叫計程車送友人回家，一行人站在店門口準備搭車，幾分鐘後，計程車開來，石送友人上車，此時陳生（22歲）和2名友人從店裡衝出來，質問石男：「為何搶搭我們的計程車？」

朝男大生肚子轟兩槍

石男先讓友人搭車離去，留在現場與陳理論，兩人大打出手，石嗆聲「好膽麥走」，返家取槍，陳不以為意，仍留在現場等計程車，沒想到計程車還沒來，石男已拿槍回到KTV，服務生見狀上前拉石男勸他：「阿志仔不要這樣啦！」但石男疑因酒醉失去理智，二話不說朝陳的肚子連開兩槍，隨即逃離，KTV服務生報警求援。

酒醒投案 悔之已晚

陳送醫後因傷勢過重，急救兩小時仍宣告不治；家人說，陳生乖又孝順，不僅自己打工賺生活費和學費，還會拿錢回家貼補家用。

石男酒醒後，昨天上午9點多攜槍彈到警局投案，得知自己開槍殺死人，直說抱歉，一臉懊喪；訊後遭聲押。

警方表示，酒後很容易為了小事引發衝突，若民眾在外飲酒後與人起爭執，切記一定要第一時間報警，請警方到場處理，否則若因一點小摩擦釀成無法挽回的悲劇，後悔都來不及。

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