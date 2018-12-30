營賭男陳屍溪中 疑欠債壓力輕生

2018-12-30

〔記者吳仁捷、邱俊福／新北報導〕曾被警方查獲涉嫌經營職業簽賭網站的徐姓男子，昨天被發現陳屍新北市三峽成福鹿母潭溪，全身只著一條內褲，由於頭、腳等處瘀青，且徐男在外積欠5、600萬債務，徐父懷疑兒子遭人設局約出殺害棄屍，不過徐男女友與友人說，徐男因欠債壓力很大，月初曾透露輕生念頭。

警方說，死者身體浮腫、依稀看出頭、手瘀青，但沒有致命傷，死者是在白天自行開車進入成福山區產業道路，無人尾隨，放在車上的皮包內有數萬元，以及手機等都還在，初步檢視似無外力介入跡象，將報請檢方相驗，釐清死因。

三峽警分局成福派出所昨獲報，有人倒臥在鹿母潭溪的一塊石頭處，警、消發現該男子已死亡，身上有傷勢，不確定生前遭毆打，或是落水後遭石塊撞擊造成，另研判死者身上衣物是遭湍急溪水沖走，只剩內褲。

當地里長28日傍晚曾在產業道路發現一輛轎車，感覺可疑而報案，警方聯繫車主徐男的親友，同時過濾監視器，發覺車子早在22日就開到山區停放，昨天發現的死者正是徐男。

死者父親透露，兒子在外欠債，曾到簡姓友人住處避風頭，本月10日出門後未再回家，友人15日報案協尋。

徐男涉嫌總代理經營中國「北京賽車」線上博弈遊戲賭博網站，今年9月初遭刑事局逮捕，警方過濾帳冊發現，網站經營1個月，下注總金額就高達3.8億元，抽取手續費逾千萬元。

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