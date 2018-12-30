婚前裸聊遭截圖 準新娘被迫陪睡

2018-12-30

〔記者張瑞楨／台中報導〕即將嫁為人妻的小芳，大婚前夕的去年7月間透過交友軟體認識翁姓男子，私下與翁男「裸聊」談性事等私密話題，她談得快樂「盡性」，未料翁男卻將她的裸體畫面截圖，逼小芳出來供他淫樂，性侵得逞後還勒索3萬元，否則公開小芳婚前裸聊的蠢事，讓她結不了婚；台中高分院以翁男承認犯行，已賠償8萬元，以「犯罪之情狀顯可憫恕」理由，將翁男判刑2年4月。

威脅轉發親友 約見面硬上

判決書指出，案發前小芳（化名）即將結婚，結識當工人的翁姓男網友後，雙方多次透過網路視訊聊天，不但暢談私密性事，小芳還與對方「裸聊」，聊得開心之餘，把電話號碼也給了對方，沒想到翁男馬上現出原形，打電話威脅見面，否則就把小芳「裸聊」紀錄截圖，發給小芳的親友。

小芳被迫赴約，不僅遭翁男性侵得逞，翁男還想從小芳身上撈一筆錢，開口跟她勒索3萬元，揚言若不從，也會公布「裸聊」紀錄與截圖，讓她結不成婚，小芳不願再就範，報警逮人。

再勒索3萬 新娘子報警逮人

台中地院審理時，翁承認犯行，希望法官能給他緩刑。法官認定翁男曾因販毒遭判刑2年2月，2010年5月出獄，性侵案雖賠償小芳8萬元和解，但不能宣告緩刑，依此判刑3年；恐嚇取財未遂罪部分判刑3月、可易科罰金。

上訴後，二審法官考量強制性交部分，翁男未暴力傷害小芳，且已賠償，改判徒刑2年4月，還可上訴。

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