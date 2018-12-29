騙投資1年住帝寶 直銷妹害命 判1年

2018-12-29

保全失房失金 絕望輕生

〔記者陳慰慈／新北報導〕19歲張姓女子在臉書貼文「1年內帶你入住帝寶」，宣稱透過直銷投資可獲暴利，22歲李姓保全受吸引，但無足夠現金投資，張女介紹顏姓地下錢莊業者給他認識，李將家中房產抵押給顏借款投資，結果250萬元借款被張騙走，房產也被顏過戶，最後抑鬱輕生；新北地院審理認定，張女已努力籌款，與死者家屬談和解，房產也已歸回李家，昨依詐欺取財罪輕判張女徒刑1年，另依重利、偽造文書罪將顏男判刑7月、得易科罰金21萬元。

19歲女籌款願和解 換輕判

張女去年1月貼文「第一週保證6萬」、「3個月讓你戶頭多存20萬」、「教你每天睡到自然醒又高薪的方法」、「1年內帶你入住帝寶」等語，還PO出手持厚厚一疊千元鈔，以及與名車合照等。李男看到與張女聯絡，張誆稱：「投資250萬元，一年後可獲利300萬元」，並介紹他認識顏男，慫恿他將亡父留下的房產辦理抵押借款，簽立550萬元本票，每月得負擔8%利息，最後李男只拿到250萬元，取款當日就轉交給張女用於投資。

但後來李男血本無歸，還收到代書簡訊通知，指抵押的房子辦理過戶給顏男，李自責，且不敢告訴家人，心情低落，去年11月留下遺書後上吊身亡。李母對顏男提出民事訴訟，顏出示偽造不動產買賣契約書，謊稱已支付李男700萬元。

審理時，張女承認未將250萬元拿去投資，錢都用在償還個人債務及生活消費上，顏也承認犯行。

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