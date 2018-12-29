突和鈕承澤「拆夥」名律師涉吸金7785萬

胡原龍和鈕是40年好友
〔記者陳慰慈、錢利忠／綜合報導〕幫導演鈕承澤打性侵官司的知名律師胡原龍，捲入國磐資產開發公司吸金案，新北地檢署調查認定國磐以借款投資不動產名義吸金7785萬5千元，昨依違反銀行法等罪起訴國磐負責人秦朝添、胡原龍等15人。
幫國磐掛保證 被起訴
鈕承澤被控性侵，委任40年小學好友的律師胡原龍擔任律師，巧的是，胡昨天一早突然到台北地檢署聲請解除鈕案的委任，他表示，當初是在半夜臨時接到鈕的電話，匆忙接受委任，因他既定工作非常多，鈕案已排擠到其他工作進度，為了不耽誤鈕承澤的後續官司進度，才決定解除委任。
胡受訪表示，完全沒有參與國磐的經營，也沒有在公司擔任職務、未支領薪資，只是單純在唯一一次的記者會上，對相關法律問題的提問回答，覺得非常冤枉，會在法庭上捍衛清白。
稱出席記者會 未招攬
檢調追查，前年國磐以「金猴運I資產管理服務」名義，向民眾借款投資開發全台不動產，承諾投資1到79萬元年息7％、80萬元以上年息8到10％，每半年領一次紅利，期滿領回借款本金。
去年8月國磐舉辦記者會，宣稱提供「借款式類儲蓄型金融服務」，保證還本及高投資報酬，宣布前台船副總暨發言人王海濤擔任公司發言人，並找來胡原龍站台，胡表示「這在台灣來講，可說是比較新開創的一種經營模式」、「他拿的錢是要再買新的東西或做多元化開發」、「從目前相關法令來看國磐運作模式，並沒有違法，跟我們所看到一般認為違法吸金違反銀行法的情形不同」等語，讓民眾誤以為投資方案合法。
庭訊時，胡稱只是在記者會露臉發言，不知道公司實際運作狀況。但檢方依據記者會影片，認定胡幫助秦朝添招攬投資，將他起訴；王海濤則被認定不知情，獲不起訴。
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