離譜~蠶食夾帶 中油查無可疑對象

2018-12-29

買了8年 不知何時被偷

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中油桃園煉油廠2公噸觸媒不翼而飛，中油長達8年時間被蒙在鼓裡，毫不知情，更扯的是自己完全查不出任何可疑對象，也不知遭竊確切時間，甚至存貨倉庫連一具監視器也沒有，且在領料程序層層把關機制下，高達2公噸觸媒仍消失無蹤，顯示內部有無定期清查存貨、領料把關是把真的、還是把假的等，問題多到令人搖頭。

內部未定期清查存貨

警方研判，竊賊可能撬開鐵桶後，將直徑約0.1毫米的顆粒狀觸媒，分裝到其他容器藏放妥當，化整為零地以夾帶手法帶離廠區，但用這種手法行竊，需要一段很長的時間，以及一再反覆地犯案，才可能偷得走2公噸的貨；此外，取用觸媒需在氮氣環境中全副武裝，否則接觸到觸媒的人，呼吸道與皮膚都可能過敏。

特定人才能接觸觸媒

換句話說，偷觸媒並不是打開蓋子快速挖一點就走，必須著特別服裝，公然下手，結果中油竟連竊嫌的一點蛛絲馬跡也查不出來。

警方懷疑內神通外鬼

警方質疑，若中油人員定期清點觸媒，就不可能完全不知道遭竊時間點，「難道清點時只算綠色鐵桶的數量，不管鐵桶裡是否真有觸媒？」

警方直言，這件案子疑點重重，但極可能是「內神通外鬼」的犯罪行為，現行偵查重點放在觸媒流向的追蹤，只要找到失竊觸媒，就可追出涉案源頭。

中油桃園煉油廠面對媒體詢問，均三緘其口。

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