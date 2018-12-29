觸媒漲35倍引覬覦 中油桃園煉油廠內賊運走700萬

8年前購入 盤點短少2公噸
〔記者周敏鴻、黃佩君／綜合報導〕台灣中油發生疑內神通外鬼的重大盜賣弊案！桃園煉油廠第12號倉庫存放86桶新鮮觸媒，8年後赫然發現其中21桶重量過輕，打開一看全部短少，總共約2公噸觸媒消失，因觸媒市價飆漲，從當初20萬元購入，至今估值700萬元，價差高達35倍，警方研判是被中油內部人員勾串不肖廠商盜賣。
稱嚴把關 遺失很不可思議
中油公司人員說，桃園煉油廠倉儲管理的領料程序有層層把關機制，需承辦員、主管逐一簽核，就算有人能從倉庫取出觸媒，到廠區大門也要出示保全驗證放行條，並打開後車廂檢查，很難避開警衛，「觸媒會遺失，實在很不可思議」。
觸媒用來加快煉油速度，台灣中油公司2010年7月間購入86桶新鮮觸媒，存放在綠色鐵桶中並堆置於桃園煉油廠第12號倉庫內，今年10月22日中油委由廠商清點，發現其中21桶重量異常的輕，檢查發現短少2公噸觸媒。
中油人員表示，觸媒內含3%左右的高純度白金，高純度白金近年漲價，加上觸媒市場需求量大，讓觸媒價值不斷飆漲，現在要買2公噸觸媒，得花上700萬元。
購入價20萬 已漲至700萬
中油公司經過2天自行調查，找不到短少觸媒的下落，10月24日向龜山警分局大坑派出所報案。但警方調查發現，遭竊的第12號倉庫未設置監視器，增加追查的難度，目前正清查可能的銷贓管道，並訪談進出該倉庫的中油人員與廠商，釐清案情。
特殊廠才會收購 以贓追人
中油初步調查後，未發現可疑目標人物，該公司人員說，已發文給6家專業廢觸媒處理廠商，請廠商協助注意及通報，會全力配合警方調查。
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