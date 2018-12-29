今彩539 頭獎1注開在北市文山

2018-12-29

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第107000108期大樂透，頭獎摃龜。昨晚第107000311期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台北市文山區木新路三段113號「金興旺商行」。昨晚第107000215期雙贏彩，頭獎則摃龜。

  • 12/28台彩派彩獎號與獎額

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