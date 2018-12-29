陽信銀行搶案 匪逃離才報案 錯失逮人先機

2018-12-29

〔記者吳仁捷、姚岳宏／綜合報導〕陽信銀行位於新北市的溪洲分行，昨遭持槍搶匪劫走334萬6400元，遭搶分行離板橋警分局沙崙派出所約550公尺，警方接獲金融機構警民連線警鈴和電話報案後，1分鐘內趕到現場，當時約下午2點06分，但得知搶案時間是在搶匪逃跑後，已難在第一時間即時圍捕。

警方檢視報案等程序，發現當時行內連同保全在內約4人，因擔心同事遭槍擊不敢妄動，加上一時慌亂，直到搶匪逃離才報案，錯失攔截和圍捕先機。

獨行犯還闖小金庫 夠大膽

警方根據過往經驗，單槍匹馬搶銀行的歹徒，大多缺錢或債務纏身，走投無路才鋌而走險，不似結夥搶劫者，事前比較會有縝密規劃，且單人作案多有疏漏，搶匪很快就會落網；不過，本案搶匪「懂得門道」直闖小金庫劫走300多萬元，比過去一般落魄搶匪通常只在櫃台處「搶了就跑」，不僅犯行更為大膽，也一舉劫走巨額現金。

警方指出，去年11月，假釋出獄的男子潘健源持槍闖入合作金庫新竹竹塹分行，擊斃50歲賴姓行員搶走73萬元，由於警方第一時間掌握搶案，迅速圍捕，潘男逃不掉，被迫逃到附近社區大樓躲藏，最後在警方圍捕時上吊身亡。

近年銀行搶案

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