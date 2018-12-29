金門賣菜郎 遭中國金光黨摸頭騙走250萬

〔記者吳正庭／金門報導〕金門1名李姓賣菜郎遇上中國金光黨，騙徒摸摸他的頭說「你會發財」，4嫌以合購高科技產品為誘因，騙走李男全部積蓄250萬元，得手後搭船逃回中國。
今赴中國報案
李男說，這筆錢是他工作一輩子的心血，這幾天根本吃不下也睡不著，心裡很難過；金門縣議員陳志龍今陪同李男赴中國向公安報案。
66歲李男原是工人，退休後種菜維生，本月13日到金湖市場了解菜價，在距縣警局金湖分局約50公尺處，被1名外地口音男子喊住：「大叔，我有東西搬不動」，李熱心上前幫忙，卻誤入對方圈套。
金光黨成員一搭一唱對他灌迷湯，其中1人摸李男的頭說：「你要發財啦！」只要合夥買下高科技產品，馬上可賺60萬元等語，他當下覺得怪怪的，但對方出示現金200萬元，讓他信以為真，隨即到銀行解除定存，告訴行員「蓋房子要用」，領出全部積蓄250萬元交給嫌犯，等發覺全部身家變成1袋維他命C後，已來不及。
金湖警分局長張文峰表示，獲報後全力追查，確認嫌犯身分時，4嫌早已搭船離境，已行文刑事局、移民署對4嫌境管及後續偵處。
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金門縣議員陳志龍（左）、與姐姐、前縣議員陳玉珍表示，將前往中國直接向公安報案，將四名金光黨嫌犯逮獲到案、追回金錢。（記者吳正庭攝）
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金門李姓賣菜翁就因為這幾罐「高科技產品」，遭中國金光黨騙走二百五十萬元。（記者吳正庭翻攝）
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