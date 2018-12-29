酒駕不管紅綠燈狂飆釀1死 檢：與恐攻無異 殺人罪起訴

2018-12-29

〔記者錢利忠／台北報導〕23歲男子郭俊邑今年中秋節前夕酒駕，導致1死2傷慘劇；台北地檢署調查，郭男的酒測值高達1.29毫克，完全不顧用路人的安全爛醉狂飆，「不論遇到紅燈或綠燈都沒有絲毫減速，與恐攻沒什麼差異」，認定他有殺人的不確定故意，昨依最重可處死刑的殺人罪將他起訴。

從事服務業的郭男，9月22日晚間與友人在KTV酒聚，隔天凌晨酒駕返家，一路在台北市基隆路3段狂飆，先後追撞3輛機車及撞毀路旁整排鐵皮雨遮，把車撞到開不動才止；其中被郭男撞飛的45歲陳姓女騎士，被撞得頸椎、脊椎、肋骨全斷裂、骨盆腔粉碎等慘不成人形，送醫不治。

檢方勘查郭男車內的行車紀錄器，發現他沿途無論號誌燈轉為紅綠或綠燈，腳下油門始終沒有鬆開過，認為這種危險駕駛的行為與恐攻無異，認定涉犯殺人罪。

陳女的弟弟曾到臉書社團貼文，指郭男家屬後續討論賠償問題，卻聽到郭父態度輕佻的冷笑，讓他覺得「不知道面對的是什麼樣的肇事者家屬」，憤而網上痛斥：「我只想請問，我們死者家屬的心情呢？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/