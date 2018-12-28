霹靂小組荷槍圍捕 毒販溜進山區

2018-12-28

〔記者曾健銘、王宣晴／新北報導〕驚險！擁槍自重的40歲高姓毒販，昨到新北市新莊區新北大道一處社區訪友，他下車發現疑有便衣刑警埋伏，匆忙跑到一處空屋躲藏，警方封街並出動霹靂小組荷槍實彈搜索，高男疑似趁天色昏暗逃往山區，警方圍捕近3小時無功而返。

據了解，有槍砲、毒品前科的高男在雙北市販毒維生，行徑囂張，日前已被台北市刑事警察大隊盯上，警方昨午與林口分局警方持拘票、搜索票前往新北大道七段一處社區前埋伏。

傍晚5時許，高男搭乘友人的小轎車現身社區門口，高男一下車發現不對勁拔腿狂奔，警員見狀上前圍捕，高男跑到新北大道七段552巷一處廢棄空屋躲藏，因其曾經持槍遭逮，警方即找來特勤人員支援，封鎖街道搜索，當時正值下班時刻，民眾見荷槍實彈霹靂小組，紛紛閃避。

警方表示，廢棄空屋並無照明設備，警員僅能利用手電筒照明逐層搜索，事後發現該建物出口眾多，其中還有後門可直通新莊青年公園、壽山路等，不排除嫌犯已循山路逃往林口、龜山方向，為了人員安全，已在晚間8時許撤離。

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