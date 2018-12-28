攔違規車 義交趴引擎蓋肉身擋車

2018-12-28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山分局義交中隊隊員高明偉昨執勤時，1輛轎車逆向闖入單行道，高員衝到車輛前方阻攔不成，索性趴到引擎蓋上，違規車隨即加速駛離，高員被甩落後送醫，幸無大礙；新北市警交通大隊除慰問受傷義交，也重申禁止義交肉身擋車，避免衍生執法過當、無謂傷害等問題。

警方調查，昨上午7時20分許，1輛銀色轎車逆向進入板新路段，40歲高員制止，對方卻擦撞高員的腳並執意前進，高員見狀衝過斑馬線，擋在違規車輛前方，違規車不停，高員隨即趴在引擎蓋上，違規車卻加速駛離，高員不久遭甩落地面，造成檢查出頭、手腳撕裂傷送醫包紮。

高員任職旅行社，擔任義交2年。他說，當時目擊違規車衝入管制區，隨即擦撞他，他見該車還是闖入，第二次前往阻攔，被迫趴在引擎蓋上，堅持在肇事駕駛到案後提告，維護執勤尊嚴。

避免爭議 警重申禁止

交通大隊表示，義交協助警方指揮、疏導交通，屬廣義公務員，不過義交扮演協助交警的角色，並無法開違規舉發單，但可將違規影像提供給交警，以往曾發生違規民眾撞傷義交，不但涉及過失官司，還吃上妨害公務官司；針對高員個案，交大內部檢討，重申禁止義交以肉身擋車等方式執勤，應以蒐證、逕行舉發為主，避免阻攔、擋車甚至攀附車體等方式阻攔違規駕駛，衍生適法性爭議。

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