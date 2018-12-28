前妻爆男師36年前誘姦女學生 女兒作證

2018-12-28

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男老師以妻子分居後惡意遺棄、婚姻難以維持為由訴請離婚，陳妻否認指控，並指36年前，陳男在馬祖當老師時對女學生施以「不倫誘姦」，甚至與陌生女子拍親密照；新北地院法官認為，陳妻並無惡意遺棄，但2人婚姻確已難以維持，歸咎起來，陳男未充分負擔家計又擅自賣房，甚至跟2名女子搞曖昧，判陳男敗訴。

據查，2人於1972年結婚，育有4名子女，陳男今年間以遭妻子惡意遺棄、婚姻難以維持為由訴離。

陳妻反駁，她18歲就嫁到陳家，當時環境不佳，半夜到井邊打水，還要養豬、洗軍服貼補家用，她認為這是「命」，只想努力做好「陳家人」，並無怨言。1982年間，丈夫卻對某國中女學生施以「不倫誘姦」，把對方帶回台灣公婆家「姦宿」，鬧到眾人皆知，她因有孕在身、子女幼小未張揚。

陳妻指稱，2人後來在新北市置產，丈夫不給生活費，還在她努力工作還債時，故意把跟陌生女子不堪入目的照片放在房間抽屜，她為家庭忍耐，直到2001年間，因長女畢業可照顧弟妹，她才往返於台灣、馬祖間賺生活費，怎料，丈夫後來竟擅自把房產賣了，也不告知搬到何處，絕無遺棄。

雖陳男否認誘姦、私賣房產等，但2人長女指證曾目睹父親走出房門後，見到該名女學生沒穿衣服，僅蓋被單躺在床上，且看過父親與陌生女子擁抱、臉靠臉的合照等事。

法官認為，陳妻因在台謀生不易，丈夫又未充分負擔家計，才回馬祖賺錢，並有釋出善意盼陳男回馬祖共住，非惡意遺棄；不過2人分居多年，男方沒積極挽回，女方所做的也不被接受，婚姻難以維持，歸咎起來，男方未充分負擔家計、擅自賣房，雖不能證明他有跟女學生性交，但至少跟2名女子搞曖昧，責任較大。

律師陳振瑋表示，若男師真與女學生合意性交，不論告訴期，抑或追訴權時效，均已逾期。此外，律師林俊儀表示， 陳妻離婚訴訟時自承當年已知情，因此她已無法對丈夫或女學生提告妨害家庭。

情境照

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