尾隨夜歸女摀嘴電頸 鐵工廠小開拗壓力大

2018-12-28

〔記者王宣晴／新北報導〕林姓鐵工廠小開，繼承家業後常與父母發生爭執，加上感情不順，常遭網路上認識的女子詐財下，竟於昨晨隨機尾隨夜歸21歲李姓女子到樓梯間，從後方摀嘴勒頸，還拿出電擊棒電擊對方頸部，李女掙扎大喊「救命」，嚇跑林男，警方昨循線將林男逮捕，依強制、傷害罪嫌送辦。

警方調查，36歲林男有強制猥褻等多項前科，繼承父母在新北市淡水的鐵工廠，因經營模式常跟家人起爭執，4年前追求酒店女公關，為幫她還債竟飛車搶奪遭逮，之後在網路上結識女子時多次遭詐財。

昨凌晨3時，林駕車行經淡水新民街，見李女吃完消夜獨自走路返家，一路尾隨進李女所住公寓。在飲料店打工的李女表示，她剛搬來一週，之前鄰居與男友就發現林男常在附近出沒，懷疑是預謀犯案；李女說，當時剛走進一樓樓梯間，林就從後方摀住她的嘴，用電擊棒攻擊，她放聲哭喊「有變態！」林才逃離。

李女無財損，頸部輕微紅腫，警方昨上午前往林男住處將他逮捕，起出電擊棒等物；林承認攻擊被害人，辯稱獨自經營鐵工廠壓力太大，半夜出門散心見到被害人，臨時起意犯案。

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