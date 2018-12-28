5煞追進屏東監獄 打斷戒護科長的腿

2018-12-28

稱行車糾紛 抄棍猛打

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東監獄陳姓戒護科長昨上班途中，在離監獄大門約30公尺處，遭後方黑色轎車擦撞，兩車在監獄門口停車，陳下車即遭楊姓駕駛及同車另4名男子持木棒圍毆，造成右手拇指及左小腿粉碎性骨折；涉案5人供稱是行車糾紛，但戒護科長身分特殊，引起「假意外真教訓」揣測，警方釐清中。

假意外真教訓？

昨清晨6點30分，陳姓戒護科長開銀色小轎車行經屏東監獄前的竹田鄉永豐路，突然遭後方黑色小轎車擦撞，雙方在監獄門口下車，疑似發生口角後，黑車楊姓駕駛與車內另外4名20多歲男子，分持棍棒朝陳猛打。

5名男子還追進監獄大門內，直到陳跑進監獄內按警鈴求救，值班警衛趕緊協助並報警，打人的5人也留在現場。

陳姓科長右手拇指及左小腿粉碎性骨折，警方初步了解，陳姓科長表示未見過對方。

楊嫌供稱，他與朋友要到內埔找朋友，行經屏東監獄前道路，前方車輛開得慢，超車時手機掉落，撿手機時車頭右前方不慎擦撞到前車，雙方下車理論時「對方口氣很差，就吵了起來！」車上朋友上前幫腔，並回車拿棍棒，不知對方是監獄戒護科長。

由於兩車擦撞後未立即停車，若單純擦撞，5名男子為何持棍棒追進監獄大門，引起「假意外真教訓」的揣測。

屏東監獄副典獄長蘇維闊指出，陳科長過去在台南第二監獄擔任戒護科長，去年8月調至屏東監獄戒護科長，平時工作認真，戒護科長本來就會嚴格管理，「有哪個戒護科長不嚴格的」，這起意外讓人驚訝。

警方指出，陳受傷就醫治療中，還未完成筆錄，涉嫌打人的5嫌供稱是行車糾紛，5人沒有前科，是否有隱情釐清中。

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