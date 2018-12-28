公園活春宮被撞見 布簾讓激戰男女免刑

大白天買春 涼亭就地解決
〔記者周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕桃園市45歲廖男今年3月10日下午3點多，光天化日下在新屋區一處公園涼亭打野砲，廖男還高聲對路人吼：「你走開啦！」警方將廖男與女子依公然猥褻罪嫌送辦，不過桃園地檢署認為，涼亭兩側還有民眾搭設的布簾，並非全無遮蔽物體，不構成公然猥褻，予2人不起訴。
男吼路人：你走開啦！
當地居民說，該涼亭常有街友駐足休憩，擺放許多雜物、棉被等用品，布簾可能是街友搭設，但現已不見布簾了。
廖男當時與女子談定價錢後，就拉著她到涼亭內發生性行為，警方接獲「有人打野砲」的報案電話，隨即前往涼亭將廖男與女子帶回，訊後依公然猥褻罪嫌將2人送辦，女子為了脫罪，反過來指控廖男性侵，檢方調查後，性侵部分已偵結不起訴。
至於廖男與女子涉犯公然猥褻罪，2人供稱，當天選擇一旁有樹林、竹林遮蔽的涼亭發生性行為，就代表「沒有要給大家看的意思」，有路人經過時也被他們喝斥、驅離。
檢方指出，除了樹林、竹林外，涼亭兩側還有民眾搭設的布簾，難以認定2人有主觀上要供人觀覽的意圖，與公然猥褻罪的構成要件不符，予以2人不起訴。
有布簾「不算公然猥褻」
法界人士分析，若「無供人觀覽的意圖」，不會構成公然猥褻罪，像藝人傅天穎與當時的緋聞男友全權，趁月黑風高在新北市中和區八二三紀念公園的草地發生性行為，路人走近查看被全男怒斥：「看三小！」2人雖被依公然猥褻罪嫌起訴，但一審獲判無罪，檢方上訴，高等法院維持2人無罪確定，理由是「無供人觀覽的意圖」。
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