門外聽見如A片銷魂聲／1夜3次 女告性侵輸了

2018-12-27

〔記者張議晨／宜蘭報導〕施姓男子參加朋友求婚派對，認識女子小樂（化名），2人酒後在房內發生3次性關係，女方隔天驚覺衣服被換過，指控男方性侵，施男反指小樂不僅同意他免戴套，呻吟聲還大到其他人都有聽到，同行友人也作證說「從門外聽到，聲音像A片」，宜蘭地方法院依雙方互動情境，認定罪證不足，判施男無罪。

判決書指出，2016年11月，施姓男子受友人邀請到宜蘭某民宿參加求婚派對，席間認識小樂，派對男、女主辦方有意撮合小樂、施男認識，施男見狀，加入小樂與友人聊天場合。

沒多久，施男見小樂飲酒過猛而情緒失控，與友人陪同小樂到戶外散心，待小樂情緒平復，攙扶她返回民宿2樓休息，施男在眾人離去後，獨自留在房內，隔天凌晨0時起，陸續發生3次性關係，小樂醒來發現衣服被換過，施男裸身躺在一旁，認為被性侵憤而提告。

施男否認指控，直指事發當時，彼此意識清楚，發生關係前還有聊到小樂男友，更有親吻、擁抱等舉動，性行為過程，女方很主動，同意他免戴套，呻吟聲大到房外其他人都聽見。

法院審理時傳訊證人作證，證人說，當晚聽到房間傳來大聲呻吟聲，不少同行友人聽到，還特意到門外確認聲音，由於聲音很像A片，他們聽了感到很尷尬。法官依據證人及施男說法，難以認定小樂喝醉，施男被控性侵事證不足，判處無罪。

資料照

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