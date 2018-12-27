9女19男雜交慶生 男旁觀女友混戰

2018-12-27

有營利 3主辦男女起訴

〔記者黃捷／台北報導〕男子張樞亞與洪姓女友及黃姓女子，今年9月在薇閣摩鐵收錢舉辦9女19男雜交趴，張男眼睜睜看著女友「參戰」，被逮後竟供稱是為了讓壽星女友開心。3人雖辯稱收費是要支付房間、酒水費用，但因最後還有2萬多元盈餘，有營利犯行，台北地檢署認定涉犯媒介性交營利罪，昨將3人起訴。

檢警調查，34歲張男、20歲洪女及39歲黃女共同在LINE上成立群組「房間很多人」，經常以生日派對為名義舉辦雜交趴，部分成員也會在批踢踢實業坊西斯版（Sex）分享參加心得，行事相當高調。

男實戰收5千、觀戰500

北市警方網路巡邏性交易訊息時，疑被誤認為「尋歡客」，獲邀加入該雜交群組，進一步掌握到3人將於9月30日包下薇閣摩鐵的派對房，從中午12點開始連辦3場雜交趴，男性收費5000元，「純觀戰」收費500元，女性免費。

警方當天下午2點持搜索票衝進房，果然目擊多名男女正在「激戰」，當場起獲大量保險套、潤滑劑與現金近3萬元等證物，現場共有9女19男，年齡層從20歲到40歲都有，女生中只有洪女是大學生，其他分別來自服務業、醫療業等，她們都承認不認識現場男生，且有發生性行為。

女生免費 男主辦稱要讓女友開心

由於酒水、保險套及房間均由主辦人提供、承租，張男3人僅承認辦趴，辯沒有營利，張男更向檢警表示，女友是雜交群組管理員，又剛好是10月壽星，才會以「超優20歲女大生生日趴」名義辦雜交趴，來讓女友開心。

不過，檢警發現部分女性是兼差的援交妹，偽裝成雜交同好加入派對，實際上有領取報酬，且有2萬多元盈餘，3人並有分紅，明顯構成營利，遂依媒介性交營利罪起訴3人，其他參加者則遭警方依違反社維法裁罰。

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