最悲情正宮／夫沾小三退選議員 妻求償450萬只准65萬

2018-12-27

參選時被女助理爆多劈

〔記者王俊忠／台南報導〕今年8月間鬧得沸沸揚揚的台南市中西區已婚市議員參選人黃偉展外遇女助理風暴，因女助理認為自己不是黃男唯一的小三，並在自己臉書公開與黃男婚外情，黃妻自認成了全國最悲情的正宮，追查出丈夫與女助理在3家摩鐵至少發生9次性行為，依一次外遇性行為要求50萬元精神慰撫金，提告向丈夫與小三連帶求償450萬元代價。

台南地院法官表示，黃男坦承妻子所說的婚外情行為，同意妻子求償；但女助理並未出庭、也無任何書面說明，考量侵害情節、雙方社會經濟條件等，判黃男與小三須連帶賠償65萬元給黃妻，此案還可上訴。

黃偉展偷吃至少9次

黃妻主張，與黃偉展在2012年5月結婚、育有3名子女，因丈夫是地方里長，平時她也要服務里民。今年2月間，丈夫獲得民進黨提名為南市中西區市議員參選人，並召募杜姓女子加入競選團隊擔任助理。

黃妻痛批，杜女明知黃男是她老公，竟與黃男發展不倫戀，從今年5月間起，2人先後在台南地區的御宿（3次）、歐薇（2次）、仁德區的溫莎堡（4次）等汽車旅館發生共9次性行為，後來，杜女發現自己不是黃男唯一的小三，竟在臉書公開與黃男的婚外情，還開記者會高調宣示自己是黃男的外遇對象。

妻向夫與女助理索賠

事後，黃偉展向社會大眾道歉並宣布退選市議員。黃妻說，為此事深受打擊，因為丈夫與杜女侵害她的配偶權，要以一次不倫性行為50萬元慰撫金代價向丈夫與杜女連帶求償450萬元；但法官認為黃妻求償額度過高。

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