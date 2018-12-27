花蓮中16.5億頭獎 台彩送紅包 投注站分享喜氣

2018-12-27

〔記者王錦義／花蓮報導〕威力彩11月在花蓮市「金多寶投注站」，開出今年最高額單注頭彩獎金16.5億元頭獎，改寫歷年來東台灣中獎紀錄。中獎人特地包了168萬元大紅包給彩券行，台彩總經理蔡國基昨天帶著中獎人委託的紅包前往彩券行送大禮，彩券行老闆準備200份威力彩券現場大發送，吸引彩迷一早前往排隊。

台彩總經理蔡國基透露，這位獨得16.5億元頭彩的中獎人，是花蓮當地做生意的業者，當天吃完早餐、行經富強路金多寶投注站，買了1張100元威力彩電腦選號就去上班，幸運抱回今年最高的單注頭彩獎金，也一舉刷新東部地區史上最高單注頭獎紀錄。他說，中獎人包給投注站168萬元大紅包，與經銷商分享好運。此外，中獎人也捐出6000萬元，由中國信託慈善基金會統籌分配給社福單位運用。

台灣彩券公司表示，台彩除致力公益彩券本業經營，更積極鼓勵彩券中獎人參與社會公益捐款，統計從2007年開始，截至上月底中獎人捐款累計已達48.4億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行逾800個社福方案，全台已有554萬人次弱勢族群受惠，公益彩券的愛心已散播到全台各地。

金多寶投注站老闆吳家禎說，花蓮從來沒有開過這麼高額的頭獎，雖然不知道幸運兒是誰，但真的為他高興，她要延續分享這份喜氣，特別準備200份「威力彩」彩券、烤乳豬與餐飲點心回饋鄉親。現場吸引許多民眾排隊，台彩也邀請自2014年以來在花蓮縣市開出頭獎的商店一同參與頒獎典禮。

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