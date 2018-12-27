北一女生便當袋被偷 勇學姊智抓賊

2018-12-27

〔記者王冠仁／台北報導〕北一女黃姓女學生日前跟同學、學姊下課後去逛台北市西門町，黃隨身攜帶的便當袋在逛街時遭吳姓男子偷走；由於黃生將手機放在便當袋內，發現便當袋不見心急如焚，同行的社團學姊發現吳行竊身影，不僅尾隨吳男，還勇敢上前「討失物」，對方不還後報警逮人。

警方調查，64歲吳男常出沒西門町，當天傍晚趁著16歲黃姓女學生逛街沒注意，偷走黃的便當袋，黃生發現便當袋不見，心急如焚；這時同行學姊安慰黃，她看到有人偷走，要黃報警先在原地等待警方，她為避免竊嫌逃走，自告奮勇尾隨竊嫌。

學姊一路尾隨，見吳男走到延平南路、台北市警局前，決定上前要吳返還便當袋，並強調還東西就不追究；但吳堅稱便當袋是無主物，「是我在路上撿到的」，學姊氣得通報警方。

萬華分局武昌派出所員警與黃生趕來，學姊這時打開手機定位軟體，定位軟體顯示黃的手機就在吳身上，吳當場束手就擒。警方肯定學姊勇敢且機智，但仍提醒她們，日後遇類似情況應交由警方處置，避免自身發生危險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/