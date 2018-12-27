貓村雙屍案／女疑吞藥割腕 男刺心亡

2018-12-27

〔記者林嘉東／新北報導〕男子李建霆在新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村的住所設攤「貓王公顯靈現神跡」，替人問事安神，前晚被發現與同居女友陳利珍雙雙身負刀傷陳屍屋內；檢警依現場情況，不排除經濟陷入困頓的李男刺胸自盡，陳女則吞下安眠藥後割腕，但也要調查釐清陳女有無可能被李男餵服藥物。

釐清陳女是否被餵藥物

猴硐派出所前晚獲報，李男與陳女已經1週未出門，屋內飄出屍臭味，員警趕抵發覺門窗反鎖，消防人員到場破門後赫見，57歲李男與50歲陳女陳屍臥室，李跪趴床上，陳躺在床下，2人屍體腐壞，死亡約一週，門窗無外力破壞跡象，屋內沒有打鬥等異狀。

檢警相驗，李左胸有2處刀傷，1刀穿入心臟，陳屍處右側留有半片剪刀，陳女右手腕有刀傷，但非致命傷，床邊留有1包安眠藥、1把美工刀。檢察官昨會同法醫解剖，釐清陳女體內有無安眠藥及其死因。

當地光復里長周晉億表示，李與陳同居逾7年，2人各自有過一段婚姻，

裝潢男改行算命

李的一雙兒女與陳的孩子都已長大成人。周說，李原本做裝潢，好幾年接不到生意，近年才與陳女設攤做生意，是里內長期關懷對象。

鄰居︰兩人感情很好

王姓鄰居說，陳女大都待在家裡，本月18日還看到她，當時見她有說要笑，全無異狀，李與陳一直感情很好，沒聽過他們爭吵，不知道為何會發生這樣的事。

李的攤位在出了猴硐火車站後走貓橋，步行約30多公尺即達，位於遊客熙來人往的貓村內，不少攤商獲悉村內傳出雙屍命案，不敢置信。

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