〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的第107000107期大樂透，頭獎連2摃。昨晚開獎的第107000308期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號「金采商行」。昨晚開獎的第107000212期雙贏彩，頭獎則摃龜。
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