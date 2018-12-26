救災因公傷亡給付免折抵 可全額請領

2018-12-26

〔記者黃欣柏／台北報導〕有鑑於近年發生多起消防人員不幸殉職案件，立法院昨三讀通過「消防法」與「災害防救法」的部分條文修正案，未來只要是受國家徵調從事救災工作之人，不論其身分為何，因公傷亡的給付與撫卹，均不必折抵其他保險給付，可向政府全額請領。

立院三讀通過修正條文

據了解，我國現行「消防法」雖訂有因公傷亡的給付標準，但卻又在第三十條設下但書，規定消防人員若因公導致受傷、身心障礙或死亡，必須先依本職身分請領撫慰金、勞保等其他給付，無法請領或請領金額未達標準者，才能再向政府請領「差額」。

去年退休公務員孫宏新以民間救難隊員身分殉職，由於家屬已請領每月兩萬元撫慰金，台北市消防局遂依「消防法」向家屬追回三○九萬元撫卹金，引發政府撫卹「看得到吃不到」之爭議，進而促使朝野立委決定推動修法。

昨日通過的新條文，將「消防法」中「依其本職身分有關規定請領各項給付」、「補足其差額」等文字全數刪去，並同步修正「災防法」中相仿之條文，未來不管是公務員、義消人員或其他受政府徵調之民間救災人員，只要因公傷亡，均可全額請領給付。

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