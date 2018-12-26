通緝程序不合法 柯賜海獲釋

2018-12-26

〔記者張文川、錢利忠／台北報導〕「抗議天王」柯賜海因偽造文書案被判刑7月、可易科罰金21萬元確定，但未到案執行而被通緝，他前天在醫院被捕，被送進台北地檢署後聲請提審，法官開庭後認定檢方通緝程序不合法，裁定當庭釋放柯賜海。

柯賜海昨獲釋後，竟「不假他人之手」，自行走出法院，對比前天氣若游絲、須兩名員警包夾、近乎拖行才能前進的悽慘模樣，判若兩人。

柯賜海主張，他在上訴最高法院的書狀有寫台南地址，但未收到判決跟執行命令，送達跟執行程序不合法；他得知被通緝後有聲明異議、暫緩執行，因他罹患巴金森氏症，檢察官也不讓他分期付款易科罰金，對他不公平。

法官調查，傳票、拘票只寄送至花蓮、台北的6個地址，從未寄至台南，傳票未合法送達，檢方也未派人至台南拘提，不能認定柯有傳喚未到、拘提無著的逃匿情況就發布通緝，逮捕拘禁程序不合法，當庭釋放。

柯︰等收到合法通知再繳罰金

北檢回應指出，台南地址並未出現在上訴狀內，而是只寫在信封上；但因提審法規定，法院若裁定釋放，檢警不得聲明不服，北檢會儘速寄傳票至台南，重新傳喚到案執行。

柯賜海向媒體表示，他本已籌好錢，但因傳喚不合法，「今天不爽繳了」，等收到合法通知再繳。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/