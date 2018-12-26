政大韓籍狼師性騷擾 判1年2月、驅逐出境

2018-12-26

〔記者張文川／台北報導〕政治大學韓文系專任約聘助理教授朴在慶（PARK JAE KYUMG），去年被立委陳亭妃揭發任職3個月連續性騷擾9位女學生；其中2女提告，北檢去年10月起訴，台北地院昨宣判，將他對2女的8次性騷擾犯行，各判刑3個月，合併應執行1年2月，可易科罰金42萬元，執行完畢後驅逐出境。可上訴。

9女學生指證 2女提告

據指出，朴在慶於去年6月案發後，已被政大解聘，但被害女學生的律師聲請將他限制出境獲准，因此全案定讞、執行完畢之前，朴男都不能離開台灣。

據指出，朴在慶去年初透過視訊面試，錄取政大助理教授，3月起開4門課，案情爆發前夕，就有女學生向學校、系上反映，朴男會在課堂上公然摸女生屁股，102名學生連署，將他列為不適任教師。

去年6月有學生在PTT、臉書發文，公開指控朴在慶是狼師，陳亭妃也開記者會揭發他涉嫌性騷擾2位女大生，政大組成性平會調查，發現有9位女生指證曾遭朴男性騷擾，其中2位學生報警提告。檢方調查，朴男在研究室內觸摸2位女學生的鎖骨處長達10秒，以及臀部等身體隱私部位。朴男否認犯行，還控告揭發他犯行的學生、老師妨害名譽，但都獲不起訴。

有多位目擊學生作證指出，曾看過朴男當眾摸女同學的頭臉、擁抱女生，被害女生們指控，朴男在研究室內摸她們的鎖骨，還從後方拍打她們的臀部2下，甚至戳她們的腰和臉頰，朝她們手掌心吹氣等，使她們感覺被侵犯。

女學生控訴，朴男毛手毛腳後，竟還辯說是學生「反應過度」、「明明喜歡老師，怎麼會討厭老師的觸摸呢？」等噁心話語，讓她們覺得害怕。法官認定被害人與目擊者證述一致，2女受害經過相似，不採信朴男辯詞，昨判朴男有罪。

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