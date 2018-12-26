政大韓籍狼師性騷擾 判1年2月、驅逐出境

2018-12-26

〔記者張文川／台北報導〕政治大學韓文系專任約聘助理教授朴在慶（PARK JAE KYUMG），去年被立委陳亭妃揭發任職3個月連續性騷擾9位女學生；其中2女提告，北檢去年10月起訴，台北地院昨宣判，將他對2女的8次性騷擾犯行，各判刑3個月，合併應執行1年2月，可易科罰金42萬元，執行完畢後驅逐出境。可上訴。

9女學生指證 2女提告

據指出，朴在慶於去年6月案發後，已被政大解聘，但被害女學生的律師聲請將他限制出境獲准，因此全案定讞、執行完畢之前，朴男都不能離開台灣。

據指出，朴在慶去年初透過視訊面試，錄取政大助理教授，3月起開4門課，案情爆發前夕，就有女學生向學校、系上反映，朴男會在課堂上公然摸女生屁股，102名學生連署，將他列為不適任教師。

去年6月有學生在PTT、臉書發文，公開指控朴在慶是狼師，陳亭妃也開記者會揭發他涉嫌性騷擾2位女大生，政大組成性平會調查，發現有9位女生指證曾遭朴男性騷擾，其中2位學生報警提告。檢方調查，朴男在研究室內觸摸2位女學生的鎖骨處長達10秒，以及臀部等身體隱私部位。朴男否認犯行，還控告揭發他犯行的學生、老師妨害名譽，但都獲不起訴。

有多位目擊學生作證指出，曾看過朴男當眾摸女同學的頭臉、擁抱女生，被害女生們指控，朴男在研究室內摸她們的鎖骨，還從後方拍打她們的臀部2下，甚至戳她們的腰和臉頰，朝她們手掌心吹氣等，使她們感覺被侵犯。

女學生控訴，朴男毛手毛腳後，竟還辯說是學生「反應過度」、「明明喜歡老師，怎麼會討厭老師的觸摸呢？」等噁心話語，讓她們覺得害怕。法官認定被害人與目擊者證述一致，2女受害經過相似，不採信朴男辯詞，昨判朴男有罪。

  • 去年民進黨立委陳亭妃舉行記者會揭露韓文系外籍教師性騷擾女學生。（資料照）

    去年民進黨立委陳亭妃舉行記者會揭露韓文系外籍教師性騷擾女學生。（資料照）

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