比特幣暴跌 中檢首拍無人問津流標

2018-12-26

〔記者楊政郡／台中報導〕台中地檢署實體店面「拍賣小棧」首次開賣，其中110顆虛擬貨幣「比特幣」首次出現在拍賣場，不巧比特幣最近慘跌，根據網路市場行情，25日上午8時是4080美元，當事人事先有附條件，要求每顆底價5千美元，拍賣官一說完條件，人潮紛紛走避，無人問津，車子部分全部賣出，總價389萬2000元。

台中地檢署剛完成設置的「拍賣小棧」，昨日上午由檢察官林俊言進行首拍，就出現新鮮的拍賣比特幣！男子林志桀、范訓銘等人打著「IRS國際儲備集團」名義，以擅長炒作比特幣為幌子，吸金超過15億新台幣，已有上千人受害。

誆炒作比特幣 假國際集團吸金15億

檢方今年3月查扣林嫌及其他成員總計196顆比特幣，其中林嫌所有110.95顆願意拿出來拍賣，而今年6、7月間比特幣一度飆到6千至7千美元1顆，當時與林嫌協調時，檢方提出會依當天時價打95折當底價，但林嫌提出底價最少要5千美元1顆，這是林嫌的附帶條件，檢方給予尊重。

林俊言說，25日上午拍賣前，上網查詢比特幣行情，8時為4080美元，9時為4000美元，後來還一度跌破4千美元，所以上午拍賣時，檢察官說明底價5千美元時，現場民眾走光光。

檢察官表示，比特幣的價格波動非常大，該署應該不會再拿出來拍賣，每次訂底價都還要經過協調程序，十分麻煩，這是第一次，也是最後一次。

檢方拍賣虛擬貨幣，民眾若想買「比特幣」，須準備電子錢包，拍定後，拍定人提供電子錢包位址，另提供電子錢包之QR Code，拍定當天，拍定人除繳納拍定價金（匯款），還要額外繳納1成保證金（現金），等1至2個工作天，該署將比特幣轉至拍定人電子錢包，拍定人簽署確認書後，再退還保證金，完成交易。

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