曾緝毒受傷、揍毒嫌 陳男卻以身試法

2018-12-26

〔記者張瑞楨／台中報導〕在網路上賣大麻毒品，而被「自己人」抓到的毒販陳丕為，是中市警局六分局西屯派出所表現優秀的員警，任職僅1年多，就得到俗稱「警英獎」的警察菁英獎。

2016年11月間，陳員還是名實習警察，與同事攔查一輛賓士車，卻被前科累累的駕駛鄭男撞飛，跌落地面翻滾一圈，身上多處擦傷，其他員警趁賓士車卡在車陣時，掏槍喝令鄭男下車，並於車內查獲毒品，陳員也因表現英勇，去年（2017年）獲得警英獎。

今年7月29日，陳員攔查酒駕的33歲溫姓男子，溫男卻用機車撞傷陳員，陳員仍奮不顧身將溫男攔下，發現溫男有毒品前科，機車內又有毒品，氣得怒罵髒話，並揮拳揍溫嫌4拳，過程被民眾拍下，投訴媒體並譴責警方使用暴力，不過，六分局說，陳員當時被撞傷，拉扯動作比較大，但未打人。

網友則一面倒支持陳員揮拳，部分網友直呼「很療癒」，陳員被撞傷而有情緒之舉，揍的又是違法的毒蟲，值得原諒，不過，事隔不到半年，揍毒蟲的陳員卻因販毒而被羈押免職，顯得格外諷刺。

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