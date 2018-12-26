菁英獎警網路賣大麻 被自家人抓錯愕認罪

2018-12-26

〔記者張瑞楨／台中報導〕資歷2年且曾獲警察菁英獎的中市六分局西屯派出所警員陳丕為（22歲，警專33期畢業），以英文化名在網路論壇販賣大麻，被警方網路巡查發現，員警假裝是買家「面交」時，詫異發現竟是「自己人」，陳員一臉錯愕，坦承「是我賣的」，他宣稱曾於泰國吸過大麻，因好奇而在國外一個大麻論壇中購得大麻，只吸一次，認為滋味不如預期美妙，也想戒除，遂於同一網站轉售剩餘大麻，警方查扣大麻6.4公克，將他送辦並記2大過免職，法院裁定羈押。

記過免職 長官連帶懲處

六分局偵查隊強調，此一販毒案是六分局與二分局一起偵破，雖是「面交」時才察覺毒販是警察，但屬於警察「自清」案件，全案依法偵辦，中市警局並連帶懲處相關人員，西屯所所長李振裕記過2次，調整為非主管職務，分局長陳武康記過1次，其餘副分局長、督察組長、副所長、駐區督察與查勤區申誡2次至記過1次不等。

警方在國外一個討論大麻的論壇中發現一個英文化名帳號來自台灣，以台幣4000元販售大麻一小包，遂透過論壇與對方聯繫，本月23日傍晚於西屯路「面交」，偵查隊員警看到賣方後，驚呼「這是自己人啊？」陳員見到「買家」是自己的學長，錯愕地講出不話，人贓俱獲下，他沒求饒，也沒狡辯，立即承認「是我賣的」，全案依毒品危害防制條例送辦，檢方聲請羈押獲准。

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