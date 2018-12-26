熟客變迷魂盜 迷昏老闆娘劫90萬精品

2018-12-26

〔記者王冠仁、余衡／台北報導〕在台北市西門町經營精品店的40歲蔡姓老闆娘，本月初替37歲女熟客林佳萱代購90萬元左右的各式商品，但林女前天到店內取貨時，拿出不明藥物謊稱可減肥、對身體好，蔡不疑有他吃下不到3分鐘即趴在桌上昏迷，林趁機搬走90萬元貨物，再偷走蔡的iPhone X手機，昨天林入住板橋一家旅館被網友發現，報警逮到她。

蔡的妹妹昨天在臉書發文，指稱蔡姓老闆娘在台北市西寧南路的「西門新宿」大樓內經營服飾精品屋，而林是多年來的常客，過去經常到店內消費，進而與蔡姓老闆娘熟識。

本月初，林請店家代購CHANEL、HERMES等名牌精品、服飾、皮件、包包等總價約90萬元的各式商品，並在前天下午2點多到店內取貨。不過，林與蔡姓老闆娘交談間，拿出一款不明藥物，聲稱吃了對身體很好、可以減肥，蔡因與林認識已久，不疑有他吞下藥物，「想不到3分鐘就趴下」；林趁機偷走蔡手機，還要員工把90萬貨物搬上計程車離去。

店家還說，林原本聲稱曾在國中擔任芭蕾舞老師，有兩個小孩；但蔡恢復力氣後驚覺90萬貨物遭林偷走，氣得報案，才知林是詐欺慣犯。

據了解，林女於本月19日就入住板橋府中路某旅館，原訂要住到26日，前晚犯案後拖著大包小包回到旅館，服務員曾主動幫忙但遭婉拒，昨天上午服務員在臉書看到被害店家PO出遭人迷魂行竊，比對竊賊照片赫然發現就是林女。

板橋警方獲報後到旅館搜索，當時僅剩部分贓物，詢問林女贓物流向，才得知大多數已經裝箱拿到附近超商等候宅配，警方立即趕往超商阻攔，近90萬的貨品完好如初。警方查出，林女過去曾在交友軟體中，張貼正妹大頭貼一人分飾三角，詐騙南科工程師逾419萬。

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