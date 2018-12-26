妻驚見老公載小三？開VOLVO硬騎老公BMW

2018-12-26

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城街頭昨天出現豪車「騎上」豪車的車禍，原本以為是單純的撞車事故，內情竟是老婆懷疑老公車內有小三，上演街頭逼車追逐。

醋勁大發當街逼車追逐

詹姓婦人懷疑蕭姓老公出軌，見他開車出門暗自尾隨「跟監」，發現老公與一名女子互動親暱，詹女醋勁大發，開著VOLVO休旅車沿路追趕，不顧她車上還載有年幼女兒，竟在路口迴轉時加速撞擊老公的BMW轎車，VOLVO瞬間爬上BMW左側形成懸空奇景，事後蕭男澄清與該名女子只是同事，怒指老婆「疑心病太重！」

夫稱女子只是同事

新北市土城區金城、和平路口，昨天下午傳出離奇車禍，一輛白色VOLVO XC40休旅車撞擊灰色BMW 323i轎車後，右側車輪硬是騎上轎車左側駕駛室後卡在引擎蓋上，兩輛共要價近400萬的名車對撞，吸引路人圍觀拍照，加上兩車車牌數字都是「9555」，奇妙巧合隨後在網路瘋傳。

兩車車牌都是「9555」

警消人員獲報到場，原先以為是單純迴轉不慎釀禍，雙方也都沒有酒駕跡象，經詳問後，才發現雙方是夫妻關係，且目擊者指出兩名駕駛下車後發生拉扯，現場還有一名女童，男子搭載的一名年輕女子下車後逃進捷運站，一查之下才發現是老婆誤認老公開車載小三，駕車追趕才發生車禍。

據了解，從事科技業的蕭男近來疑與家管的老婆詹女感情不睦，昨天中午蕭男告知詹女要外出與友人午餐，詹女從土城家中載著幼女尾隨，在土城一處賣場發現老公與陌生女子互動親暱，因而懷疑對方就是小三，蕭男駕車離開時她沿路追車，不停按喇叭逼老公停車，兩車多次緊貼所幸因自動煞停系統並未撞在一起。

蕭男從賣場開了500公尺，行經金城、和平路口時迴轉試圖擺脫，不料詹女也跟著迴轉緊追不捨，這時詹女突然加速，休旅車便從轎車左側騎上。車禍發生後詹女急忙抱出女兒，隨後與蕭男發生叫罵拉扯，還一度追打從轎車下車的女子。

警方當場對雙方進行酒測確認沒有酒駕行為，隨後將3人帶回製作筆錄，釐清該名女子只是老公同事，蕭男怒斥老婆疑心病太重，而詹女在路上逼車及追逐行為恐涉危險駕駛，全案訊後依公共危險罪函送法辦。

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