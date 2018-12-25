女LINE老色鬼 小王稱她無性孤單

2018-12-25

〔記者楊國文／台北報導〕黃姓中校驚覺任職醫檢師的太太，和張姓醫檢師學長婚外情，黃男自扮柯南，取得太太LINE中嬌嗔說「老色鬼，超想你的」、「好想和你愛愛」等22份雙方煽情對話，怒告張男並求償，高等法院認為，雖無通姦證據，但這些對話足以認定兩人有婚外情，昨判張男須賠償40萬元確定。

黃姓中校指控，太太在台北市聯合醫院某院區擔任醫檢師，母親發現她與不同院區擔任醫檢師的張姓學長，在LINE中有曖昧情話，黃母還指稱，撞見媳婦多次清晨和學長運動等異常情形，黃男認為太太有外遇，導致兩人時常爭吵，後來太太提出離婚，黃男於是才展開蒐證。

張男反擊，指黃男疏於照顧太太，婚後不願意和太太發生性行為，「讓她委屈、孤單」，還以好男人自居，指他是以開玩笑方式，虛構一些在網路曖昧煽情情節，讓黃妻有被關心、被照顧的感覺，並無姦情。一審判黃男敗訴。

高等法院審理時，張男以「工作忙碌」為由，均未到庭，透過律師否認有不當男女關係；黃妻證稱，聽過張的名字，但不認識他，法官認為她說謊不實。

高院認定，黃妻和張男間如「吻你，興奮、滿足」、「好想跟你愛愛」等對話，足以認定兩人已有婚外情，雖無通姦證據，卻已逾越男女分際，破壞黃男婚姻。

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