回收屋遭縱火／清出雜物爆滿街 像海嘯過後

2018-12-25

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市永和區1棟5層樓的舊公寓大樓昨天凌晨遭人縱火，附近住戶被直竄的濃煙與火光驚醒，及時逃生，幸僅造成2人輕微嗆傷，不過消防員細查是因公寓1樓「雜物」引火，經仔細清理竟在以回收為業的該住戶屋內清出一大堆回收物、廢棄物，堆了滿滿一條街，像海嘯過後，數量之多令人咋舌。

亂丟菸蒂遭告誡 不爽報復

警方也透過監視器逮捕縱火的64歲邱姓男子，邱嫌稱巷內的住戶告誡他別亂丟菸蒂，他心中不爽想報復，便用打火機點燃物品後再丟進擺滿回收物的公寓一樓。

警逮捕縱火邱姓男子

今年7月，新北市永和區福和路263巷該火警的同一戶就發生過火警，該公寓大樓住戶也有向里長反映，但未能改善。而起火點的57歲黃姓男屋主表示，原本與父母同住，父母以回收為業，他在外工作，但父親近年過世，母親又年逾8旬，住進安養院，只好辭去原職接手回收工作，但他因病右腿截肢，身體殘疾讓其無法繼續回收，廢棄物就這樣堆著清不掉，滿到天花板。

警消調查，昨天凌晨2時許，該棟公寓大樓樓上住戶，發現1樓濃煙上竄，趕緊通知各戶鄰居逃生，因1樓已濃煙密布，不得已只能往頂樓跑，消防人員及時趕抵，一邊控制火勢，一邊架梯將多名住戶救出，其中有2人遭濃煙輕微嗆傷。

事發當下，起火的1樓屋主黃男嗅到濃煙味，察覺不對趕緊推著輪椅跑出家門，到底怎麼燒起來他也不知道。消防人員說，他們趕到當下還沒有火舌，不過煙特別大，研判為「悶燒」，經過多層破壞，才進入廢棄物囤積如山的屋內將火打熄。

同時，消防員為防還有再燒可能，也將這一大堆垃圾清出，堆滿了整條街，整個作業時間超過12小時，有民眾將這個景象拍下PO網，直呼「太誇張」，同時也盛讚消防員的辛苦。

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