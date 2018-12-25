男在台中機場對面遭槍殺 差10公尺到家 死不瞑目

2018-12-25

疑賭博結怨惹來殺機

〔記者歐素美／台中報導〕曾擔任送貨人員、目前無業的51歲男子蔡明潭，昨傍晚買完便當返家，才停好機車就在清泉崗台中機場航廈對面的中航路一段，遭埋伏的殺手狙擊朝胸連開5槍，殺手還對倒臥血泊的蔡男補槍，蔡男送醫不治，死亡時雙眼未閉；蔡男親友表示，蔡男平時喜歡去遊藝場賭博，懷疑因賭博結怨惹來殺機，警方已調閱監視器追凶。

買便當遇埋伏 槍手對胸連開5槍

警方調查，昨天下午5點5分，蔡男騎機車買便當後返家，將機車停在沙鹿區中航路一段的便利商店旁，徒步走進中航路289巷住處，隨即遭1名男子開槍射殺，蔡男的母親聽到槍聲衝出，發現他躺在離住家約10公尺的血泊中，趕緊打119求救，救護車將蔡送往光田醫院。

母聽到槍聲衝出 打119求救

光田醫院表示，蔡男到院前已無呼吸心跳，經急救仍不治，死者傷口集中在胸部，前胸有6洞、後有3洞，其中1處疑為穿刺傷。

蔡男倒地後 歹徒還對他補槍

警方鑑識小組在現場發現5個彈殼、2個彈頭，懷疑蔡男身中5槍，其中3槍貫穿，監視器顯示，蔡男倒地後，歹徒還對他補槍；附近民眾表示，案發時有看見1男子開槍後隨即騎機車逃逸。

民眾目擊 1男開槍後騎機車逃逸

警方專案小組清查，蔡男之前在遊藝場曾與人有賭博糾紛，最近更與當地1名男子有過口角，已將該男子列入重要嫌疑人，積極追查中，並清查蔡男有無債務或其他恩怨糾紛，才會遭殺手致命的朝胸口連開5槍狙殺。當地里長表示，蔡男有1個姊姊、1個妹妹及1個弟弟，蔡男曾娶外配，但已離婚1、20年，膝下無子女，父親中風，聘請外勞照顧，母親雖高齡近80歲，仍勤奮務農及打工，家境小康。

案發附近的便利商店，靠近巷口的落地窗玻璃被槍擊碎裂，女店員表示，案發時因店內播放音樂很大聲，並未聽到槍響，是民眾告知玻璃破裂才知發生槍擊案；據指出，蔡男死亡時雙眼未閉，蔡男姊姊到醫院時對死因未表示意見，僅希望弟弟能入土為安，最好不要解剖。

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