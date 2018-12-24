誤判更年期 懷小王的種 LINE他「算日子是你的」判賠

2018-12-24

結婚33年 5旬婦被休

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚33年的50歲張姓婦人，去年與曾姓小王激戰後懷孕，事後跑到醫院「夾娃娃」，並以LINE告知小王，未料被老公發現，火速將她休掉，並控告曾男賠償100萬元，檢方查無張婦就診及墮胎紀錄，刑事部分不起訴，但新竹地院以「…依日期推算，是你的，因那陣子老頭沒有碰我…」等激情對話，證明確有苟且之事，民事部分判小王需賠償40萬元。

小王判賠人夫40萬

吳男與張女育有3名子女，2015年間他發現妻子行動、態度可疑，甚至主動分房睡，察看妻子的平板電腦，赫然發現她結交曾姓小王，去年8月妻子甚至LINE給曾男，告知懷了曾男的種，並至醫院墮胎。他憤而休妻，並向曾男求償精神慰撫金100萬元。

張女說：「沒有與曾男發生性行為，LINE上墮胎對話是她開玩笑，實際上未到醫療院所進行墮胎手術。」檢察官查無張女在婦產科就診及墮胎紀錄，不起訴處分。

但新竹地院法官勘驗2人對話內容發現，張女說：「今天下午要去做手術！依日期推算，是你的，因那陣子老頭沒有碰我。想開點，夾娃娃沒關係！我身體還可以。」曾男回說：「當時問還說不會中獎！我又增加罪過了。」張女則說：「本以為更年期，且好巧不巧的避孕器剛拿掉。」

曾男又問：「妳怎與家人說呀？」張女回說：「還是要編個理由囉。一切照舊不要自責！不要拿補品給我吃，會穿幫！」等語。

法官指出，吳男先前刑事部分提起妨害家庭告訴，新竹地檢署雖認為無法證明2人有性器官接合，通姦罪不起訴。但民事部分，認定2人激情對話已侵害配偶身分權法益，也就是民庭法官認定小王的行為已破壞、干擾夫妻於婚姻關係的忠實義務，以及保持婚姻共同生活圓滿、安全及幸福的權利，而不法侵害吳男的配偶權，屬侵害人格法益且情節重大，原告自得請求被告給付精神慰撫金，亦即「刑事不起訴，但已侵害配偶權」。

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