「司法話題」社維法有漏洞 躲警3月免罰

2018-12-24

〔記者王冠仁、吳政峰／台北報導〕警方查獲微罪，常引社會秩序維護法處以罰鍰，但社維法規定，不論罰鍰或易以拘留，違法者只要躲警察「三個月」，就可免予執行，造成有心人士刻意閃躲拒執行，不僅基層員警認為做白工，也重創司法威信，法界人士認為，應修法比照其他行政罰，拒絕繳錢者先送行政執行，更符合公平正義。

法界﹕應修法拒繳錢者送行政執行

現行社維法第卅二條，「違反本法行為之處罰，其為停止營業、罰鍰、沒入、申誡者，自裁處確定之日起，逾三個月未執行者，免予執行」。據台北市警察局統計，每年約有二至三成違法者沒繳罰鍰，這些人有些是弱勢，但也有人是鑽法律漏洞。

依現行實務作法，若因鬥毆、嫖妓或是小賭等微罪被抓，遭依社維法裁罰一千五百元，處分書送達的翌日起五日內，可聲明異議，若無，警方就會寄送執行通知單要求繳罰鍰；限期內（實務上約十天）沒繳納，警方會向法院聲請「易以拘留」，否則三個月追究時效一過，就能全身而退。一名北市偵查隊長表示，曾有萬華地區的流鶯被抓，但拒繳罰鍰，離開萬華躲三個月再回來討生活。而民眾違反社維法的相關資料不會輸入警用小電腦，違法者沒繳罰鍰，在路上「趴趴走」被攔，也不會被發現。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英建議，可以比照稅務或交通違規等行政罰，不繳錢就送行政執行署追繳，以利國家公權力執行。

曾任檢察官、法官的律師李善植認為，社維法第廿條第三項規定「罰鍰逾期不完納者，警察機關得聲請易以拘留」，罰鍰原僅干預人民財產權之處分，然因人民逾期不完納，警察機關即逕向法院聲請易為拘留，驟提高為干預人身自由處分，有違比例原則，建議將社維法中關於「罰鍰」處分，全面回歸行政執行法規定。

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