欠債女主人燒炭3週 紅貴賓疑餓壞 啃屍充飢

2018-12-24

杜女欠房租8萬走絕路

〔記者王冠仁／台北報導〕杜姓女子與張姓男友分手後，積欠8萬多元房租等債務，她疑經濟壓力過大，3週前在台北市住處燒炭自殺，消防員前天破窗進入，發現她陳屍浴室，臉部還有遭啃咬痕跡；警方推測可能是她飼養的紅貴賓想喚醒主人，或因狗狗長期飢餓難耐啃食所致。

臉部有遭啃咬痕跡

警方調查，離婚多年的42歲杜女，2年多前以每月2萬元承租中山北路二段的夾層樓中樓；杜女結識張姓前男友，平時生活開銷都由張照料，2個多月前雙方分手，杜經濟陷入困境。杜原本與讀大學的21歲兒子同住，數月前因生活瑣事與兒子吵架，兒子憤而搬去朋友家。

前晚10點多，杜女的鄰居聞到屋內傳出陣陣惡臭，加上許久沒見到她身影，擔心發生意外報警。消防員敲門無人回應，破窗進入，屍臭味撲鼻而來，消防員在浴室找到杜女遺體，屍體腫脹且屍水流竄，臉部還有遭啃咬痕跡，一旁有燒炭灰燼。

曾傳訊「活不下去」

警方發現杜女上月底曾與張姓前男友交談，簡訊中提到積欠債務；杜一度告訴張「活不下去」，但張認為兩人已分手因此沒再金援，只勸杜「別走回頭路」。

警方在現場沒看到遺書，也沒發現外力入侵與打鬥痕跡，初判因債務問題輕生，研判杜女在浴室燒炭，並一度關上浴室門，疑燒炭後掙扎把門推開，不過濃煙仍集中在浴室內，浴室外的紅貴賓才逃過一劫。

房東告訴警方，杜已積欠8萬多元房租；杜女家屬則說，杜沒痼疾但平常有用助眠藥物。杜的兒子聲稱，他上次與母親碰面是上月底投票，當時兩人沒互動，他也看不出母親有異狀。

警方說，1個月前杜女曾在屋內燒東西致煙霧觸發警報器，警方發現她在屋內燒帳單，曾告誡她並要管理員多加留意，想不到仍發生憾事。警方昨也將紅貴賓交給家屬帶回。

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