大學女師控活佛性侵 同居11年雙修千次

2018-12-24

女教師還控侵占600萬

〔記者錢利忠／台北報導〕大學鋼琴女教師玉芬（化名）參加密宗團體而結識羅姓男子及羅的劉姓女友，玉芬卻指控，羅男自稱「活佛上師」，對她誆稱命帶七煞，須修習「歡喜佛法」，透過男女性交的雙修擺脫煩惱，她於是讓羅男及劉女搬入她住處修行，3人行同居了11年後鬧翻，玉芬控告2人侵占她的收入600多萬元，還利用權勢逼她「雙修」、性侵她上千次；但台北地檢署偵查後，認定羅、劉罪證不足，予以不起訴處分。

稱命帶七煞 需修歡喜佛法

女老師玉芬指控，2000年3月間，她離婚後頓失生活重心，為求心靈慰藉，加入密宗團體並結識羅男及劉女，羅男卻假借宗教之名趁虛而入，2007年，她才讓羅男搬入住處進行雙修，隔年劉女也帶著與羅男所生的女兒搬入，並不時對她洗腦，強調雙修的益處，失去判斷能力的她，才以每星期2至3次頻率，與羅男發生性行為，11年來雙修逾千次，且平日生活開銷也都是由她的教學收入支付，為此控告2人利用權勢性侵及侵占罪。

羅男稱兩人是情侶關係

羅男否認性侵及侵占，辯稱從未自稱「活佛上師」，他因修習佛法結識玉芬，並在你情我願下發展成情侶關係，多年來的性行為都是合意，且共同負擔生活開銷，平日他還開車接送玉芬上下課。玉芬的學生也證稱，常看到羅男接送，老師曾誇讚羅男，2人看起來像是情侶。

劉女辯稱，她因修習佛法而與玉芬結緣，互以姊妹相稱，是玉芬請她搬過去，可以互相陪伴，且玉芬學經歷出色，又在大學擔任音樂教師，她不可能影響女教師的判斷，與玉芬及羅男同居期間，她也有上班分擔開銷。

女教師不曾求救 不起訴

檢方比對相關人說詞，認定女教師的人身自由未曾受限，卻從未向外界求救，反而持續與羅男發生性關係，其反應與一般性侵害案被害人的差距甚大，考量查無其他涉性侵及侵占的事證，認定2人罪證不足。

假借雙修之名性侵案例

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/