色老闆熊抱女客服 強脫內褲帶走紀念

2018-12-23

前男友買紙內褲應急

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一間資訊公司莊姓負責人，對穿著短裙的公司女客服小惠（化名）覬覦良久，某日突從後方對小惠粗魯襲胸摸下體，甚至直接強脫對方內褲帶回家私藏；小惠受害後，得請前男友幫她買紙內褲應急，事後莊還恬不知恥傳訊息問她：「我可以當作紀念嗎？」不知已犯大錯，高等法院依強制性交未遂罪判刑2年，可上訴。

色老闆拿另一件搪塞

據了解，莊男過去就曾強行摟抱小惠，小惠礙於他是老闆，不敢發怒。前年5月某晚，莊見辦公室僅剩小惠獨自加班，上前攀談，小惠未理睬，莊突然獸性大發，對小惠掐胸強吻，小惠氣得說「走開！不要碰我！」掙扎間雙雙跌坐地上，莊不罷休，反而強行褪下對方內褲襲陰，小惠抵抗時，撞倒雜物發出巨響，莊才鬆手，帶著內褲離開。

小惠一度打手機向莊男「要褲子」，莊卻另拿一件回來，小惠拒絕收下，用LINE連繫前男友幫她買紙內褲，並驗傷報案。

性侵未遂 資訊老闆判2年

高院審理時發現，案發後莊男曾回應：「你也可以到法院告我啦，以洩你心頭之恨」等語，顯示莊違反小惠意願強行襲陰，不過小惠下體未驗出莊的DNA，難以認定指侵，改依強制性交未遂論罪。

示意圖

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