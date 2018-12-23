未成年就瘋超跑 16歲盧媽幫買賓士

2018-12-23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕肇事的陳男家裡經營自助餐店，雖非富豪之家，但他少年時就瘋狂迷戀超跑，2年前慫恿媽媽買下前天肇事的賓士C63給他，該車時速從0到100公里不用5秒，他十分享受速度快感，未料竟斷送別人寶貴性命。

該賓士稱不上「超跑」，只能說是「轎跑車」，登記在陳母名下，但都是陳男在開。鄰居說，陳家有4部車，2輛是賓士，另2輛是國產車，2輛賓士車齡都超過10年。

陳男玩車、改車、飆車在地方出了名，他喜歡拔掉消音器，享受聲浪飆速的快感，且常呼朋引伴玩車，巨大聲浪引來鄰居側目。鄰居說，陳男迷戀「超跑」，但超跑是「豪奢玩物」，非陳家能負擔，故陳男「沒魚蝦也好，開C63過過癮」。

死者的父母雙亡，他在家中排行老大，下面有三個妹妹，未婚的他是個宅男，生活單純。

許男的大妹哭著說，肇事陳男還是她女兒的國中同學，陳男以前很乖，不知道長大後變得這麼愛玩，愛開快車，連他媽媽也管不住，實在不知道該怎麼說他。

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