隔天要當結婚禮車／18歲高職生 飆賓士撞死人

2018-12-23

警3天前才勸勿貪快

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣前晚發生賓士跑車超速撞死機車騎士的意外，剛拿到駕照2個月的18歲陳姓高職夜校生迷戀改裝車，更愛飆車，3天前才因車子聲音過大被警方警告，前晚又開改裝過的賓士轎跑車，疑以破百公里車速，撞上對向許姓機車騎士，機車被撞得解體四散，許男則被撞飛數十公尺當場死亡；遺憾的是，該處距離死者住處不到50公尺。

死者離家不到50公尺

警方調查，陳男的賓士車原本昨天要做為結婚禮車，遂於前天晚間8點多載著3名友人到洗車場洗車，行經彰化縣芳苑鄉上林路，遇上對向車道從芳苑工業區下班後騎車過來的40歲許男。

挨撞機車如炸彈開花

許男因距離自家僅剩50公尺，稍微放慢車速，準備停車等對向的賓士車開過去後，就跨越車道回家，豈料陳男飛駛而來，直接把路中央的許男跟機車撞飛，機車被撞得像炸彈開花，瞬間變成一堆廢鐵，許當場身亡，賓士車前座兩顆安全氣囊也爆開。

警方調查，陳男未喝酒，現場是直行道路、限速50公里，雖非路口，但陳男應注意前方而未注意，車速過快，即使煞車都難以閃避，研判時速破百。陳供稱，當時時速應在80公里，警訊後被依過失致人於死罪嫌送辦。

據了解，陳男2年前慫恿母親買下新車價3百多萬元的賓士C63給他，不過陳家這台有10年車齡，換算時價約70萬元；據稱陳還有一台車齡15年的賓士C300，剛轉手他人。

但自從陳男成為「有車階級」後，就不斷改裝，尤其愛聽車子狂飆的轟隆聲響，因聲音奇大，上週一還被鄰居檢舉，派出所所長特地打電話規勸陳男，不料陳就開快車闖下大禍。

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