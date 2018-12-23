愛犬討抱撲倒 茶壺摔碎 刺死主人

2018-12-23

〔記者黃美珠、王駿杰／新竹報導〕小黃熱情撒嬌，沒想到害到主人！

一切都是命 家屬不怪Kuzo

新竹縣峨眉鄉84歲張姓老翁，21日清晨手持陶瓷茶壺準備到土地公廟奉茶，將飼養的黃色混種土狗Kuzo解開鎖鍊讓牠活動，豈料土狗太熱情，先是興奮繞著老翁打轉，接著向前一撲，疑似造成張翁重心不穩倒地，茶壺應聲摔破，更糟的是，碎片不偏不倚刺中張翁右頸動脈，血液泉湧而出，當場倒臥血泊殞命，驚悚情節宛如電影絕命終結站。

家屬告訴警方，Kuzo是從幼犬養到大，與張翁感情深厚，因為並非故意害命，不會怪牠，一切都是命，上天的安排，對死因沒意見。不知闖下大禍的Kuzo，案發後被拴在家旁。

倒臥血泊 女看護出門驚見

張翁5、6年前收養Kuzo，平時拴在住家前，只有早晚「放封」讓狗兒活動、解便。檢警調閱監視畫面，張翁如常早起，當天清晨5點多捧著盛裝茶水的陶瓷茶壺，要去離家不到100公尺的土地公廟燒香、奉茶，途經拴狗處，順手解開狗鍊。

狗鍊一解開，Kuzo興奮地繞著張翁腳邊打轉，疑因過於貼近張翁身體，撲跳時，把拄著枴杖的張翁絆倒，瓷壺摔落，破裂碎片刺入張翁右頸，鮮血汩汩湧出，無人及時發現，直到女看護準備早餐時，才在屋前庭院看到倒臥的張翁，送醫不治。

檢警相驗發現，現場殘留血漬數公尺，研判張翁一度掙扎爬起，因傷勢過重仍倒地，現場無其他可疑跡象。

警方調查，張翁與妻子均年過八旬，行動不便，兒子已往生，因此聘請看護協助照顧。不幸發生後，女兒、媳婦、孫輩趕回老家，十分悲戚。

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