獨攀「谷關老四」 軍法官墜谷亡

2018-12-23

〔記者張軒哲／台中報導〕陸軍航特部歸仁營區46歲上校軍法官陳威龍，20日上午獨自攀登谷關七雄的波津加山失聯，搜救人員經2天搜尋，22日下午在步道3.2公里下方400公尺溪谷處，尋獲已死亡的陳員大體，研判是失足墜落深谷死亡。

陳威龍育有2名不到10歲稚子，平日嗜愛登山攝影，20日他從空特麗陽營區授課完，打電話告知妻子後，獨自攀爬營區旁的波津加山，至深夜未與妻子聯繫，陳妻報警尋人。

台中市消防局第二大隊表示，依腳程計算，陳威龍應在20日晚間9點要下山，但只見他的轎車停在登山口，谷關消防隊、麗陽營區官兵及民間搜救團體共21人展開搜救；陳的手機能撥通，但無人接聽，21日查出手機定位地點在波津加山步道3公里附近，該處邊坡有明顯滑落跡象，搜救人員下切搜尋，22日下午先在乾涸溪谷尋獲手機，隨後找到遺體，以直升機將大體運下山。

波津加山以陡聞名 山友建議結伴行

谷關周邊有八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山等7座中級山，被稱為「谷關七雄」。波津加山為七雄老四，標高1772公尺，以陡坡聞名，來回約需7個小時，山友建議攀登中級山切勿獨攀，一早就要上山，避免天黑前來不及下山，徒增危險，且遇碎石坡要注意腳步踩穩，不滑落才踏出下一步。

台中市資深山友陳大衛說，七雄都有一定難度，除要具備一定體能及備妥裝備，建議至少3人結伴攀爬，萬一有一人出事，一人可照顧、另一人下山求援。台中市消防局指出，若在山上迷路，務必利用手機或無線電與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，且要注意保暖與安全留在原地待援。

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