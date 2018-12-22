母公司是中國國營企業 中遠海能5年來首度虧損

2018-12-22

〔記者王憶紅／台北報導〕中遠海運能源運輸公司是全球第3大貨櫃輪業者中國遠洋海運集團（COSCO）旗下從事油品和天然氣等能源運輸的公司。中遠海能前身為中海發展公司，2016年分割乾散貨業務，與大連遠洋運輸公司重組而成，成為專注於油品運輸業務、LNG運輸業務的油氣運輸公司。

中遠海能總部設在上海，母公司中國海運是國務院管理的中國中央企業之一。中遠海能主要子公司有上海油運、大連油運、上海中遠海運液化天然氣投資有限公司、中海發展（香港）、中遠海運油品運輸（新加坡）。

中遠海能今年前3季都處於虧損狀況，為近5年首次虧損。根據香港證交所公開資訊，中遠海能今年前3季營收為人民幣82.92億元，年增14%，前3季虧損2.69億元。中遠海能2017年營收為人民幣95.05億元，年減3.1%，獲利約17.75億元，年減8.17%。

自金融海嘯以來，海運市場景氣持續低迷，2016年中遠海運集團合併13家船廠，資源整合後，中遠海運成為全球第4大貨櫃航運業務、全球第3大貨櫃租賃業務，而油運船隊的運力規模則躍居世界第1。

中遠海運集團去年以60億美元買下香港東方海外，一舉超越法國的達飛海運（CMA CGM）成為全球第3大貨櫃輪業者。

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