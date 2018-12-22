有點毛／中國企業首腦 老是不正常死亡

2018-12-22

〔記者劉晉仁／綜合報導〕包括王健、張首晟、賈利賓等中國企業首腦接連莫名在國外死亡，他們共同點是正值中壯年，且不是死於意外、跳樓就是憂鬱症，由於中國很多私人企業都姓黨，是中共權貴提款機，海航就是最典型代表，媒體指中國流亡富商郭文貴曾語出驚人說，「我相信未來除了海航集團，很多老闆都會不正常死亡。」

57歲海航集團聯合創始人、董事長王健2018年7月在法國普羅旺斯考察，意外從10米高跌落，傷重不治，過程中王健只對醫生說了一句「腳痛」，再沒有醒過來。海航集團僅在官網發布他離世訃告，沒說明細節。

流亡美國的中國富商郭文貴受訪曾說，王健一定橫死，按照共產黨的邏輯，絕對不把你關到監獄，第一，你有可能洩露秘密，再來，也容易被對手控制。

郭文貴指出，「共產黨常委海外子女照顧、海外帳號，都是王健安排的，他都是帳號的使用人和擔保人。」他指出，美國準備調查海航是否代表共產黨在海外有非法間諜活動，也就是中國共產黨的非法代理人，「在列入名單之前，他們決定讓王健橫死。」郭文貴還說，「王健之死保護了共產黨盜國賊幾百個、幾千個高官，保護萬億資產！」

而55歲美籍華裔科學家張首晟在美自殺，郭文貴稱，江澤民家族控制中國的經濟、軍事、科技領域，江澤民之子江綿恆不僅是上海科技大學的校長，中國衛星發射、登月計畫的重要領導人，更是量子研究的重要推動人。

郭文貴說，中國的物理研究能走在世界前沿，關鍵人物正是與江家關係密切、與江綿恆是「生死兄弟」的前北大校長王恩哥，以及王恩哥之妻、中國物理學會副秘書長谷冬梅，張首晟是王恩哥的學生與支持者，而王恩哥、張首晟2人皆是江家的「馬仔」。郭文貴爆料，從2006年開始，張首晟就是「有編號的軍工特務」。

郭文貴表示，張日前被FBI盯上，「王恩哥要他回中國，說江綿恆要見他，結果張首晟擔心成王健第二，堅持不回去」；郭文貴說，張首晟曾跟他說過，人類最愚蠢的就是「殺人和自殺」，因此，張首晟不可能自殺。

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