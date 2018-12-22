才要江宜樺別再回台大 台大榮譽主任被追砍

2018-12-22

保全看政論節目不滿

〔記者曾健銘／新北報導〕台大金融研究中心榮譽主任黃達業，日前在政論節目批評前行政院長江宜樺「領導讓整個國民黨崩盤」、「最好不要再回台大」等語，39歲山姓保全不滿他的言論，昨跑到該研究中心，當時黃男正在1樓大廳看報紙，山男亮刀衝過去欲對他不利，黃連忙閃避，山男隨即被黃的助理與警衛壓制；黃男與管委會未提告，警方依社會秩序維護法將山男送辦。

赴研究中心揮刀被壓制

山男昨從新北市八里住家帶了1把水果刀，昨上午10時騎機車到位於新北市林口區的台大金融研究中心，向門口警衛佯稱「要送資料給黃教授」，碰巧遇上黃達業正在大廳看報紙，郭姓助理指著前方約15公尺遠的黃男說「黃教授就在那邊」，山男突然快速衝向對方，同時掏出暗藏水果刀欲砍刺黃男，黃機警躲避，幸未被刺中。

常與人衝突 被強制送醫

山男遭逮後辯稱，不滿黃在節目上的言論，想找他理論，無傷人意圖。警方見山男情緒激動，精神狀況不穩定，將他強制送醫。

據警方了解，山男罹患精神疾病，曾在八里療養院住院療養，平時有用藥，但仍常與人起衝突；今年7月，山男見路邊1只貨櫃占用車道，上前理論遭對方撞倒在地，他不滿警方的處理，事後杜撰假文章控警吃案，被依違反社維法送辦。

台大退休教授黃達業日前至三立新聞台政論節目「新台灣加油」討論江宜樺回台大遭學生抗議包圍事件，他說「這件事就凸顯江宜樺沒什麼智慧」，當時對學生不聞不問，導致學生攻佔行政院、立法院，最後用粗暴方法解決等，籲江再也別回台大。

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