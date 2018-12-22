搜房網12億吸金案 房屋網大亨聲押禁見

2018-12-22

〔記者黃捷／台北報導〕台灣搜房網、亞太國際地產遭控以投資海外不動產吸金逾12億元，據了解，本案起源為英國ParkFirst公司機場停車場投資案，受害者遍及英國、中國及東南亞，且台灣疑似還有其他公司仲介該產品，檢調擴大追查中。

英國停車位管理公司ParkFirst自2014年起，對外出售倫敦蓋威克及格拉斯哥機場附近停車位，每格當時約新台幣100萬元，開出6年租賃方案，宣稱投資者每年可獲利8至12%。英國金融管理局2015年展開調查，認屬高風險投資，開罰及要求歸還投資本金，ParkFirst抗告，法院去年判ParkFirst敗訴。

搜房網、亞太與該公司洽談合作後，在自家網站仲介販售，投資者起初有拿到8%紅利，但逐年降低，最後得知剩2%，驚覺受騙，受害人成立自救會及提出檢舉。

檢調前天搜索約談，檢察官複訊後將搜房網負責人楊建傑、楊妻廖秀敏、亞太創辦人秦啟松、海外經理陳美璇聲押禁見，另將秦妻黃純萍、亞太營運長呂威興各50萬、20萬元交保；法官裁定陳美璇10萬元交保。

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